Zakpił z posłanki Partii Razem. Zawisza prosi kobiety o pomoc

W rozmowie z WP Kobieta Zawisza odpowiedziała na pytanie, czy według niej Strajk Kobiet rzeczywiście ma szansę wpłynąć na partię rządzącą. - Oni nienawidzą kobiet do tego stopnia, że nie wierzę, żeby zmienili zdanie. Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że jest za zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego w Polsce, dlatego sądzę, że jeśli to będzie zależało od niego, to te protesty będą musiały być naprawdę potężne - stwierdziła.