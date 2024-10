Zakręcasz kaloryfer na noc? Z takim skutkiem musisz się liczyć

Rozpoczął się sezon grzewczy. Niektórzy Polacy z niepokojem myślą o konieczności ogrzewania domów i mieszkań, co skłania wiele osób do poszukiwania oszczędności. Istnieje pytanie, czy wyłączenie grzejnika na noc może być korzystne dla portfela

Według ekspertów najlepsza temperatura do spania to ok. 18-20 stopni Celsjusza. Wyłączanie grzejnika na noc może pomóc w obniżeniu temperatury w sypialni, co wpłynie pozytywnie na jakość snu. Jednak jest też druga strona medalu – poranne dogrzewanie pomieszczeń może być kosztowne.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Argumenty za wyłączaniem kaloryfera

Jednym z głównych argumentów za wyłączaniem kaloryfera na noc są oszczędności finansowe. Te mogą być jednak pozorne. Gdy kaloryfery pozostają wyłączone przez kilka godzin, zużycie energii spada. Należy mieć jednak na uwadze, że późniejsze "dogrzanie" nieruchomości to z kolei większy wydatek - finalnie możemy zapłacić nawet więcej. Eksperci radzą zmniejszyć grzanie, ale nie do zera. Całkowite wyłączenie grzejnika polecane jest jedynie w momencie wietrzenia domu.

Grzejniki w Polsce są wyposażone w termostaty z zakresem od 0 do 5. Te liczby nie są przypadkowe. Co oznaczają?

0 lub śnieżynka – utrzymywana jest temperatura 6-8 stopni Celsjusza; 1 – temperatura pomieszczenia wynosi 12-13 stopni Celsjusza; 2 – 15 stopni Celsjusza; 3 – 18-20 stopni Celsjusza; 4 – 22-24 stopni Celsjusza; 5 – 28 stopni Celsjusza i więcej.

Zobacz także Włóż w szczelinę i przeciągnij przez grzejnik. Odetchniesz z ulgą

Czy zakręcanie grzejnika jest legalne?

Serwis prawo.pl informuje, że zakręcanie kaloryferów w mieszkaniach nie zawsze jest dobrym pomysłem. Spółdzielnie mieszkaniowe mogą określać minimalną temperaturę w regulaminie, a nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować karami.

Jak się okazuje, właściciel mieszkania, który zakręca grzejnik, może trafić do sądu. Sąd Najwyższy orzekł, że grzejnik to nie jest jedyne źródło ciepła w mieszkaniu, gdyż lokal ogrzewany jest także przez cały budynek, czyli własność wspólną. Jeśli wyłączamy kaloryfer na długo, możemy to być uznane za "pasożytnictwo cieplne".

Podjęcie decyzji o wyłączaniu kaloryfera na noc powinno być dobrze przemyślane. Z jednej strony może przynieść oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, z drugiej - może prowadzić do problemów z temperaturą w mieszkaniu i ewentualnymi karami. Warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości przed podjęciem ostatecznej decyzji.

© Materiały WP