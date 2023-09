Zalej i przykryj papierem. Po kwadransie będzie jak nowa

Potrzebujesz niewielkiej ilości soli gruboziarnistej, a także gąbki i płynu do mycia naczyń. Zagotuj wodę i wlej ją do przypalonego garnka. Pozostaw ją tak na kilka minut, aż przypalenie nieco się rozmoczy. Następnie wylej wodę, a na dno wysyp sól gruboziarnistą. Na lekko wilgotną gąbkę wylej płyn do mycia naczyń i przetrzyj nią garnek. Sól rozpuści spaleniznę, a po chwili garnek stanie się czysty. I to bez konieczności szorowania.