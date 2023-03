Zalej wodą i odstaw. Naturalny ukorzeniacz zrobisz za darmo

Naturalny ukorzeniacz do roślin. Przygotujesz go za grosze

Ukorzeniacza nie musimy jednak kupować w sklepie ogrodniczym. Możemy zrezygnować z drogich, chemicznych substancji i wykonać go samodzielnie. Idealnie sprawdzi się do tego wierzba, która posiada składniki działające jak ukorzeniacz – naturalne hormony roślinne. Świetne właściwości ma także kora wierzby, która zawiera kwas salicylowy – ochrania on przed patogenami, co dodatkowo wzmacnia korzenie.