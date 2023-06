Zalepiła piersi taśmą. "Koniec dyktatury stanika"

- W wypadku dekoltu okrągłego lub halter można zastosować na dekolcie krzyżową aplikację taśm, w której zaczynamy aplikację od zewnętrznej, dolnej strony piersi, kierujmy się z taśmą do góry, po skosie, by wykończyć ją nad górną częścią drugiej piersi. To samo powtarzamy z drugiej strony – dodaje ekspertka.