Założyła niemowlęciu buciki na obcasach. Internauci nie mieli litości

Internauci nie mogli uwierzyć własnym oczom

Internauci również przecierali zapewne oczy ze zdumienia, które wyrazili również w sekcji komentarzy pod nagraniem. Wielu z nich było nawet poważnie zaniepokojonych. "Biedne małe dziecko", "Jesteś na dobrej drodze, by połamać jej kostki", "To jest niedorzeczne", "Złe pod każdym względem", "Usuwam TikToka. To dla mnie za wiele" – czytamy. Niektórzy jednak odebrali to w formie żartu. "Tak jakby to dziecko nosiło je na co dzień. Dlaczego wszyscy są tacy poważni?". Autorka nagrania sama zamieściła komentarz, odpowiadając na wszystkie głosy oburzenia. "To są miękkie buty, a ona była trzymana za ręce, dziękuję za troskę!".