Zamach z 11 września 2001 roku. Teorii spiskowych jest wiele, odpowiedzi mniej

Wtorek. Poranek, ale jak na Nowy Jork przystało, miasto już tętniło życiem. Nic nie zapowiadało tragedii, która miała zaraz się wydarzyć i zmienić losy USA i świata. Wieże WTC było centrum dowodzenia dla wielu firm. W budynku przebywały tysiące ludzi, część przyszła jak co dzień do pracy, część znalazła się tam w drodze wyjątku, niektórzy przypadkowo. Większość z nich nigdy stamtąd nie wyszła.

Zamach z 11 września 2001 roku

Była 8.46 czasu lokalnego, gdy w północną wieżę World Trade Center uderzył Boeing 767. Rozległa się panika. Ludzie padali na ziemię albo rzucali się desperacko do wyjść awaryjnych. Mieli kilkanaście minut, zanim zawalił się budynek.

O godzinie 9.03 drugi samolot, Boeing 767-222, należący do amerykańskich linii United Airlines uderzył w wieżę południową. Ten sam strach i bezradność opanowała kolejne ofiary. Walka z czasem, pyłem i ogniem była bardzo nierówna i wielu ją przegrało.

Teorie spiskowe

Najpopularniejszą teorią spiskową na temat 11 września jest ta, która głosi, że to amerykański rząd stoi za zamachem. Upozorowany atak miał być pretekstem do wywołania wojny z Irakiem. Specjaliści, architekci i inżynierowie wykryli wiele nieprawidłowości w raportach z katastrofy. Ponad 1800 profesjonalistów i uczonych zrzeszonych w Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth) nadal domaga się ponownego dochodzenia w sprawie. Składano nawet pozwy w tej sprawie, jednak wszystkie zostały odrzucone.