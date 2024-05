Zamiast do kieliszka, wlej pod róże. Będą uginać się od kwiatów

Eleganckie, kolorowe, pachnące — róże to najpiękniejsze kwiaty, które od lat stanowią inspirację dla malarzy, pisarzy, poetów, artystów i perfumiarzy. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się posadzenie ich w ogrodzie. Uprawa róż nie należy do najłatwiejszych. Krzewy są wyjątkowo kapryśne i podatne na choroby.

Na całym świecie występuje aż 20 tys. różnych odmian róż. Każda z nich różni się od siebie kolorem czy gęstością. Krzewy osiągają od 90 do 180 cm wysokości. Można uprawiać je na rabacie, w donicy czy gruncie. To dość kapryśna roślina, która wymaga regularnego podlewania, nawożenia i przycinania.

Jak dbać o róże, aby krzewy obsypały się kwiatami? Trzeba zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu. Krzewy różane najlepiej czują się na słonecznym, osłoniętym od wiatru stanowisku. Podłoże powinno być żyzne i gliniaste, o neutralnym bądź lekko kwaśnym pH.

Róże wymagają regularnego podlewania. W sezonie wiosenno-letnim należy robić to raz w tygodniu, używając przy tym dużej ilości wody. Wlewaj ją bezpośrednio do korzeni. Unikaj zraszania czy polewania liści, bowiem krzew jest bardzo podatny na choroby grzybowe.

Pielęgnacja róż nie jest skomplikowana, jednak choroby grzybowe i szkodniki mogą zniszczyć całą pracę. Jak uchronić przed nimi roślinę? Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — wódki . Może brzmi to dziwnie, ale od dawna jest stosowana w ogrodnictwie.

Alkohol zdezynfekuje glebę i odstraszy szkodniki, które żerują na liściach, a także przyśpieszy i wydłuży okres kwitnienia róż. Jak stosować wódkę w ogrodzie? Potrzebujesz dwóch szklanek czystej wódki i 10 litrów wody. Tak przygotowany nawóz jest gotowy do użycia. Wlej trzy litry roztworu bezpośrednio do korzeni. Zabieg powtarzaj co dwa tygodnie, przez cały okres kwitnienia.