Przetrzyj róże, a mszyce znikną. Sekretny patent ogrodników

Domowe sposoby na walkę z mszycami - wywar z cebuli

75 gramów cebuli pokrój na drobne kawałki, a następnie wrzuć je do garnka i zalej około 10 litrami wody. Miksturę gotuj na małym ogniu przez około 30 minut. Po przestudzeniu wywaru odcedź go i przelej do butelki z atomizerem.