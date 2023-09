Zamiast do śmieci włóż do spłuczki. Rachunki spadną w oczach

To nie jedyne zastosowanie plastikowej butelki w toalecie. Może ona także pomóc odetkać sedes w przypadku, gdy nie mamy gumowej przepychaczki lub "żmijki". Wystarczy obciąć dno butelki i włożyć do toalety uciętą końcówką do dołu. Ważne, żeby butelka pozostała zakręcona. Następnie należy poruszać nią w górę i w dół, dokładnie tak, jakby się to robiło gumowym tłokiem, a po chwili toaleta powinna się udrożnić.