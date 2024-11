Zamieniła sukienkę na "slip pants". Nie każda miałaby odwagę

Zendaya nie tylko stała się gwiazdą kina młodego pokolenia, ale również pretenduje do miana ikony mody . O jej stylizacjach, które tworzy wraz z Lawem Roachem, każdorazowo trąbi cały świat.

"Slip pants" wyglądają nieco jak spodnie piżamowe, ale wszystko wskazuje na to, że zostaną odczarowane i zagoszczą na salonach. Aktorka wybrała model z rozszerzającymi się nogawkami i w kolorze szampana rose . Mimo wiązania w pasie oraz zewnętrznej kieszeni (w stylu bojówek) można tu zauważyć elegancki sznyt.

Zendaya miała na sobie ponadto niezwykle subtelny, przylegający do ciała kardigan wykonany z cieniutkiego, prześwitującego materiału . Spod spodu wyzierała jedynie gładka opaska bandeau. Trzeba przyznać, że nie każda kobieta odważyłaby się na taki zestaw. Uzupełnienie looku stanowiły beżowe czółenka na szpilkach od Louboutin.

