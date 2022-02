Zamówiła taksówkę przez aplikację. Kierowca pobił ją i zgwałcił. Do tej pory nie został zatrzymany

Zdarzenie, do którego miało dojść dwa tygodnie temu, nagłośnił w sieci pracownik warszawskiego pogotowia. – Kierowca skręcił do parku w środku nocy, wyciągnął ją z samochodu, dotkliwie pobił, zgwałcił i zostawił tam zakrwawioną – napisał mężczyzna, który przyjechał ambulansem do 22-letniej studentki. Policja i prokuratura informują, że prowadzone jest śledztwo, lecz nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów.