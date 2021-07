Trudne zabawy we troje. Seks w trójkącie może dobrze wpłynąć na relacje?

Bożena i Tomek postanowili skorzystać z usług profesjonalistki. – Wyjechaliśmy do innego miasta, wynajęliśmy apartament, zadzwoniliśmy do agencji towarzyskiej – wspomina kobieta. – Przyjechała ładna dziewczyna po trzydziestce. Trochę wypiliśmy, tańczyliśmy, a w końcu Tomek zaczął ją rozbierać. Ona tymczasem sprawiała wrażenie, jakby była bardziej zainteresowana mną niż nim. Efekt był taki, że ja lgnęłam do męża, on do tej dziewczyny, a ta dziewczyna do mnie. Uważam, że Tomek zachował się strasznie adorując tylko ją. Mną nie był w ogóle zainteresowany. Mam poczucie, że dopuścił się zdrady, ale nie mogę mieć o to pretensji, bo zrobił to za moją zgodą i na moich oczach. Nie wiem, co będzie dalej. Teraz jest między nami fatalnie. On ma do mnie pretensje, że nie umiem się bawić, ja do niego, że ma mnie gdzieś. A miało być zupełnie inaczej…