Zrób zdjęcie kuchenki przed wyjazdem. Szybko sobie podziękujesz

Szykujesz się do wyjazdu. Spakowałaś wszystkie rzeczy i już dwa razy sprawdziłaś torbę. Zdążyłaś podlać rośliny i zamknąć okna. Wiesz, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Mimo to, chwilę po wyjściu z domu w twojej głowie pojawiła się natrętna myśl pod tytułem "czy na pewno wszystko wyłączyłam? ".

Wakacje to czas beztroskiego wypoczynku. Wiele osób od razu wykorzystuje cały, dwutygodniowy urlop. Tak długi wyjazd wymaga odpowiednich przygotowań, takich jak pakowanie czy zabezpieczenie mieszkania, co niejedną osobę napawa lękiem. Po wyjściu z domu pojawiają się myśli, takie jak "czy na pewno wyłączyłam kuchenkę/żelazko/czajnik".

Co zrobić, żeby niepewność nie przerodziła się w przerażenie? Zanim wyjdziesz z domu, zrób zdjęcie kuchenki, żelazka, czajnika, okien czy drzwi. W ten sposób upewnisz się, że wszystkie sprzęty są wyłączone, a drzwi są zamknięte. To prosty sposób na to, aby zaoszczędzić sobie stresu i nerwów.