Niedoceniony polski owoc. Spowalnia starzenie i chroni serce

Według Światowej Organizacji Zdrowia owoce i warzywa powinny stanowić podstawę naszej diety. To najlepsze źródło łatwoprzyswajalnych witamin i pierwiastków, które odpowiadają za prawidłową pracę organizmu. Część z nich jest zaliczana to tzw. superfoods. Należą do nich m.in. jagody goji czy acai. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że pod koniec lata w Polsce można zebrać równie wartościowe owoce.

Aronia to rodzaj rośliny z rodziny różowatych. W Polsce uprawia się trzy odmiany aronii — śliwolistną, czerwoną i czarną. Jest bardzo prosta w uprawie i nie ma dużych wymagań. Wiosną pojawiają się na niej drobne, ozdobne, białe kwiaty. Wraz z nadejściem lata zamieniają się w niewielkie, czarne owoce o kwaśnym, nieco cierpkim smaku.

W sierpniu są już gotowe do zbioru. Można wykorzystać je do przygotowania soku, dżemu, konfitury, galaretki czy nalewki. Niegdyś był to jeden z najpopularniejszych owoców sezonowych, jednak obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wiosenne przymrozki odbiły się na kondycji rośliny, przez co w tym roku nie owocowała tak obficie, jak zwykle. Jak donosi serwis o2, cena za kilogram aronii na skupie jest tak niska, że plantatorom nie opłaca się jej zbierać.

Kryzys wśród plantatorów to tylko jeden z argumentów, żeby włączyć aronie do swojej codziennej diety. Aronia to jeden z najzdrowszych, rodzimych owoców. W niewielkich, okrągłych, czarnych owocach skrywa się witamina A, B1, B2, B3, B9, C, K i E oraz bór, cynk, mangan, miedź czy jod.

Oprócz wspomnianych witamin i pierwiastków to także źródło przeciwutleniaczy w postaci polifenoli i antocyjanów. Antyoksydanty zwalczają wolne rodniki, chroniąc organizm przez wieloma poważnymi chorobami (m.in. nowotworami). Wspierają prawidłową pracę serca i układu odpornościowego, a także spowalniają starzenie się organizmu.

Osoby cierpiące na problemy z sercem i jelitami powinny spożywać ją jak najczęściej. Owoce aronii obniżają ciśnienie krwi i poziom "złego" cholesterolu. Z kolei zawarty w nich błonnik przyśpiesza przemianę materii i poprawia pracę jelit.

