Metoda 12‑3-30 robi furorę. Dzięki niej ludzie gubią kilogramy

Szczupła i wysportowana sylwetka to marzenie wielu z nas. Jeśli chcesz stracić kilka nadprogramowych kilogramów, wypróbuj metodę 12-3-30, stworzoną przez amerykańską influencerkę Lauren Giraldo. Okazuje się, że nie trzeba zamieszkać na siłowni, żeby cieszyć się pięknym ciałem. Tiktokerka przekonuje, że wystarczy 30 minut treningu dziennie.

Metoda jest naprawdę bardzo prosta. Bieżnię należy ustawić na maksymalny kąt nachylenia (12 proc.), prędkość na 3 mile na godzinę (ok. 4,8 km), a sam marsz powinien trwać 30 minut. Ćwiczenie może być wyzwaniem dla osób, które nie prowadziły wcześniej aktywnego trybu życia.

Choć metoda 12-3-30 jest dość intensywna, osoby początkujące mogą zaczynać od krótszych sesji lub mniejszego nachylenia bieżni. Ważne jest, aby dostosować trening do swoich możliwości i stopniowo zwiększać intensywność. Efekty treningu mogą być widoczne już po kilku tygodniach regularnych ćwiczeń.

"Dziękuję ci za ten trening! Ułatwił mi schudnięcie", "12-3-30 to najlepszy trening na świecie", "Na początku wytrzymywałam dziesięć minut. Teraz robię całość!" - czytamy w komentarzach pod publikacjami influencerki.

