Syn Villas zapowiada batalię. "Jestem gotów walczyć w Strasburgu"

Śpiewała na największych światowych scenach, a jej talent porównywano do największych gwiazd światowej estrady. Violetta Villas, ikona polskiej sceny muzycznej, pozostaje niezapomniana nawet 13 lat po swojej śmierci.

Jej syn, Krzysztof Gospodarek, od lat walczy o prawa do wizerunku matki. Jak sam przyznaje, jeśli będzie trzeba, sprawę skieruje nawet do Strasburga.

Syn Villas od lat zmaga się z bataliami sądowymi o prawa do wizerunku swojej matki.

– Wytoczyłem proces Lewinowi, który moim zdaniem wykorzystuje mamę do reklamowania siebie. Pierwszą sprawę przegrałem, ale teraz toczy się we Wrocławiu w drugiej instancji. Nie chcę zawłaszczać Violetty Villas, bo ona była osobą publiczną, dla wielu dobrem narodowym, kochaną przez ludzi gwiazdą, ale jak będzie trzeba, będę walczył nawet w Strasburgu – zapowiada.

Gospodarek podkreśla, że jego celem nie jest ograniczenie dostępu do spuścizny matki, ale ochrona jej dobrego imienia.

– Ludzie wciąż kochają Violettę i jej piosenki. Za każdym razem jestem w szoku, gdy widzę ilość światełek, jakie palą się na jej grobie. W tym roku, gdy sprzątałem, zapełniłem cały kontener. Napracowałem się, ale to miłe. Ludzie przynoszą kwiaty przez cały rok – mówi.

