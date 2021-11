Zaprosiła na wesele dzieci. Później gorzko żałowała

- Jestem osobą niepijącą, mąż nigdy nie przesadza z alkoholem, więc nie mielibyśmy problemu z upilnowaniem córki. Mimo wszystko uważam, że wesele to nie jest miejsce dla dzieci. Dopuszczam wzięcie ze sobą dziecka np. do godziny 19.00 czy 20.00, a potem przekazanie dziadkom lub niani. Gdy na stołach pojawia się wódka, wielu dorosłych jest podpitych, na parkiecie zaczyna się szaleństwo, najmłodszych nie powinno być na sali. Nie wyobrażam sobie, co mogłoby się stać dwulatce, gdyby np. wujek Władek przygniótł ją ciałem, przewracając się. Poza tym pełnienie roli odpowiedzialnego rodzica na weselu wyklucza się dla mnie z dobrą zabawą i świętowaniem na sto procent – podsumowuje pani Natalia.