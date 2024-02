28‑latek skazany za "wirtualny gwałt" w Tarnowie. Wysoki wyrok

Sąd Okręgowy w Tarnowie uznał za winnego mężczyznę, który za pośrednictwem aplikacji randkowych oraz mediów społecznościowych nawiązywał kontakt z nastolatkami. Po zdobyciu zaufania skazany wykorzystywał swoje ofiary, nakłaniając je do wysyłania intymnych zdjęć. Choć 28-latek nie spotkał się osobiście z żadną z ośmiu poszkodowanych, 2 lutego 2024 roku usłyszał wyrok za tzw. wirtualny gwałt.

Z dalszej części wpisu dowiadujemy się, że skazany "w ramach szantażu, grożąc udostępnieniem tych materiałów najbliższemu środowisku ze szkoły czy rodziny ofiar, zmuszał je do kreowania na jego żądanie o różnych porach dnia perwersyjnych materiałów, które zawierały utrwalenie w nich innych czynności seksualnych, nierzadko połączonych z sadyzmem oraz używaniem przy tym wulgarnego, oraz poniżającego godność człowieka słownictwa".

Jak czytamy w komunikacie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wśród zarzutów znalazły się m.in. "kwalifikacje karne zmuszania osoby do określonego zachowania, utrwalania wizerunku nagiej osoby podczas czynności seksualnej przy użyciu groźby bezprawnej lub podstępu, doprowadzenia przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do wykonania innej czynności seksualnej oraz utrwalania i posiadania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich".

