Niczego się nie domyślał. Zapytał żonę, z kim pisze po nocach

"Telefon, który dzwoni na widowni. Komuś rozsypują się monety. Ktoś głośno dyskutuje. 'Będzie ciężko', pomyślałem. Po chwili ponownie zadzwonił telefon. Człowiek w pierwszym rzędzie odebrał i zaczął głośną rozmowę. Przestaliśmy grać, a Łukasz Simlat wyrwał facetowi telefon z ręki, krzycząc: "Tak cię mamusia kultury uczyła?!". Opieprzył go i zszedł ze sceny. Zdębiałem. Nim ochłonąłem, huknęły petardy, zapaliły się światła, posypało konfetti" - mówił w wywiadzie dla "Twojego Stylu". "Zostałem wkręcony na maksa".

"To były najcudowniejsze urodziny w moim życiu. Cały pióropusz emocji" - przyznał. Takie przedsięwzięcie wymagało ogromnego zaangażowania. Na szczęście wszystko udało się utrzymać w tajemnicy.

Maciej Stuhr o ojcu. "Nie narzekam na to, czego zaznałem"

Aktor uważa, że najtrudniejsza w życiu jest samotność. "We dwójkę łatwiej. Można o siebie dbać, opiekować się. Poszerza się horyzont" - mówi w rozmowie z "Twoim Stylem".

Kiedyś bał się, że nie znajdzie swojej bratniej duszy. Na szczęście los się do niego uśmiechnął. "Był czas, że się zastanawiałem, czy uda mi się jeszcze znaleźć kogoś, z kim będę mógł dzielić życie, aż pojawiła się Agata".

Są jak ogień i woda. "Jest kompletnie inna niż ja. Uczyliśmy się siebie nawzajem, co wiąże się z wieloma kompromisami. Dzięki Agatce stałem się lepszym człowiekiem. Dała mi to, czego mi brakowało. Okazało się, że jednak jestem szczęściarzem" - wyznał Chabior w tym samym wywiadzie.

