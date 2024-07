Zostawił ją dla Urbańskiej. Nie każdy wie, kim jest jego pierwsza żona

Janusz Józefowicz przyszedł na świat 3 lipca 1959 roku w Świecie, niewielkim mieście położonym w województwie kujawsko-pomorskim. Jako nastolatek wyjechał do Lublina, gdzie skończył liceum. Po zdanej maturze dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

Był bardzo zdeterminowany, żeby zostać aktorem. Otrzymał posadę w Studiu Taneczno-Wokalnym TVP na Śląsku, gdzie poznał swoją pierwszą żonę, Danutę. Para doczekała się dwójki dzieci. Co wiemy o ich małżeństwie?

Para zamieszkała razem na Śląsku, a w 1983 roku doczekała się swojego pierwszego dziecka, córki Kamili. Józefowicz studiował wówczas aktorstwo na PWST w Warszawie. Co weekend wracał do Chorzowa, aby spędzić czas z rodziną.

Później preprowadzili się do Warszawy. Żona aktora zatrudniła się jako tancerka w Teatrze Syrena. Wkrótce zaczęła wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty, a Józefowicz prowadził zajęcia w Berlinie. Życie w rozjazdach wpłynęło na ich małżeństwo. Z czasem zaczęli się od siebie oddalać.

Sielanka nie trwała długo. Niespełna rok przed narodzinami drugiego dziecka aktor objął posadę dyrektora Teatru Muzycznego "Buffo". Zaczął odnosić poważne sukcesy na arenie międzynarodowej. Musical "Metro" był nominowany do prestiżowej nagrody Tony. W trakcie castingów do przedstawienia Józefowicz poznał początkującą aktorkę, Nataszę Urbańską. Początkowo łączyły ich jedynie relacje zawodowe, jednak z czasem zaiskrzyło.

