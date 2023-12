Zapytali ją o nieobecność na pogrzebie Seweryna. Odpowiedziała krótko

Na pytanie, jak zareagowała na śmierć Seweryna, odmówiła komentarza. - Nie chciałabym tego komentować. Przecież nie śmiałam się do rozpuku. To jest bardzo przykra i smutna historia, która się stała. Nie chciałabym o tym mówić, bo po co napędzać kolejne wywiady, żeby rodzina znowu widziała tego Gabrysia. Niech on śpi w spokoju, był wrażliwym, pięknym człowiekiem i takim go zapamiętajmy - podkreśliła Kaźmierska.