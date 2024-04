Wyciekły jej zarobki. "Pieniądze lubią ciszę"

Chociaż 14. edycja "Tańca z gwiazdami" obfituje w gorące nazwiska show-biznesu, to jednak Dagmara Kaźmierska skradła taneczne show. Celebrytka, której na parkiecie partnerował Marcin Hakiel, nie przypadła do gustu Iwonie Pavlović. Z ust sędziny padały mocne słowa. Nawet syn Kaźmierskiej postanowił stanąć w obronie matki, która nie radziła sobie w tańcu, ale dzięki sympatii widzów przechodziła do kolejnych odcinków.