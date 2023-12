Zapytali Martę Wcisło o aborcję. Zaskoczyła odpowiedzią

Zliberalizowanie prawa aborcyjnego i wprowadzenie bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia było jednym z postulatów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Temat nie został jednak wpisany do umowy koalicyjnej i wywołał sprzeciw części posłów i posłanek Trzeciej Drogi. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeden z liderów Trzeciej Drogi, podkreślał, że "aborcja do dwunastego tygodnia ciąży nie będzie przedmiotem umowy koalicyjnej, a ewentualny projekt ustawy w tej sprawie może nie uzyskać większości w Sejmie".