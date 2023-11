Zapytali posłów Trzeciej Drogi o aborcję. Wyborcy mogą być zaskoczeni

Otwarcie w tej kwestii deklaruje też Adam Luboński. - Jestem za tym, by wprowadzić ustawy o aborcji do komisji. Popieram dekryminalizację aborcji i jestem za tym, by do 12 tyg. kobieta decydowała o swoim ciele - stwierdza, podkreślając, że że zanim zadeklaruje się, że poprze ustawę, najpierw musi się z nią uważnie zapoznać.