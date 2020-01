Zarabiają 100 tys. zł rocznie i nie stać ich na wakacje. "Chcę pasa zacisnąć, bo kasa idzie jak woda"

– Jako małżeństwo zarabiamy 100 tys. zł rocznie – wyznała Ala i zaczęła zastanawiać się nad tym, jak radzą sobie inne rodziny z takimi zarobkami. Choć wydawać by się mogło, że to niemało, Ala nie ma żadnych oszczędności.

Ala nie wie, na co ona i jej mąż wydali pieniądze w zeszłym roku. – Fakt, że bardzo dużo wydajemy na jedzenie , ale nie chce mi się wierzyć, że wszystko przejedliśmy – zastanawia się.

– Chcę trochę pasa zacisnąć, bo kasa idzie u nas jak woda – żali się. Jednak według jednej z użytkowniczek 5 tys. zł w tej sytuacji to bardzo skromnie. Forumowiczka zwróciła uwagę również na to, że rodzina powinna mieć budżet na wyjście z dziećmi do kina i inne dodatkowe potrzeby.