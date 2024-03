Zasady meal prep – jak zaplanować menu na cały tydzień?

Meal prep – co to właściwie jest?

Meal prep to trend, który przywędrował do nas z Zachodu. Sama nazwa meal prep to skrót od angielskiego meal preparation, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza przygotowywanie posiłku. W praktyce meal prep to nic innego, jak przygotowywanie większej ilości jedzenia tak, by starczyło na kilka dni. Można przygotowywać zarówno gotowe potrawy, które wystarczy tylko podgrzać lub też składniki poszczególnych dań, by ich zrobienie trwało jak najkrócej. Meal prep można porównać do domowej diety pudełkowej. Otwierasz lodówkę, wyjmujesz gotowe danie i już! Smaczny posiłek gotowy.