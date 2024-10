Zasadź w październiku. Wiosną sobie podziękujesz

Ok, rozumiem

Październik to doskonały moment na ostatnie prace w ogrodzie. Warto nie tylko zabezpieczyć rośliny przed minusowymi temperaturami, ale również zasadzić nowe okazy, które zachwycą nas wiosną. Podpowiadamy, o czym należy w tym przypadku pamiętać.

Tulipany to jedne z tych kwiatów, które wiosną robią prawdziwą furorę. Są proste w uprawie, a do tego robią piorunujące wrażenie zarówno w ogrodzie, jak i wazonie. Chcąc wyhodować je samodzielnie, ich cebulki warto zasadzić właśnie w październiku. Jak to zrobić? To prostsze niż się wydaje.

Sadzenie tulipanów w październiku - o czym warto pamiętać?

"Dywan" z tulipanów we własnym ogrodzie? Okazuje się, że warto o to zadbać już teraz. W tym celu należy zaopatrzyć się w cebulki kwiatów, które później należy umieścić w glebie. Zanim to jednak zrobimy, trzeba wybrać odpowiednie miejsce.

Tulipany najlepiej czują się w przepuszczalnej, wilgotnej glebie. Mając już upatrzone właściwe stanowisko, można zająć się kopaniem specjalnych otworów, w których cebulki będą umieszczane pojedynczo. To ważne, aby nie były zbyt płytkie, bowiem gdy nadejdą minusowe temperatury, rośliny mogą wtedy nie przetrwać.

Wielu ogrodników radzi również, by przed zasadzeniem cebulek, na dnie wykopanego otworu umieścić nieco pisaku. Można także wsypać do niego wysuszone fusy kawy, które dostarczą roślinie niezbędnych do prawidłowego wzrostu substancji odżywczych.

Przygotowanie cebulek tulipanów do sadzenia

Mając przygotowane odpowiednie miejsce na tulipany, warto zająć się także ich cebulkami. Zanim wsadzimy je do ziemi, trzeba sprawdzić, czy aby na pewno się do tego nadają. Powinny być one bowiem zdrowe oraz jędrne. Jeśli cokolwiek zaniepokoi nas w ich wyglądzie, lepiej jest zrezygnować z ich sadzenia.

Serwis PrzyślijPrzepis.pl dodatkowo radzi, by przed umieszczeniem ich w ziemi, spryskać je wodą i obsypać popiołem drzewnym. Zabieg ten ma bowiem zminimalizować ryzyko wystąpienia u nich chorób grzybowych.

