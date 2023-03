Zasadź zamiast tui. Szybko sobie podziękujesz

Co więc można zasadzić zamiast tui, aby cieszyć się prywatnością w ogrodzie i zarazem mieć w nim przyjemny dla oka widok? Dobrym pomysłem będzie wybór cyprysika lub cisu, które mają podobne wymagania glebowe i uprawne do tui, jednak nie są one toksyczne. Rosną gęsto i pną się wysoko, choć trzeba mieć na uwadze, że potrzebują nieco więcej czasu niż tuja.