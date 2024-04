Zasiadła na widowni "TzG". Zamiast eleganckich spodni włożyła legginsy

21 kwietnia na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowało się pięć par. Z rywalizacji ponownie odpadli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka , którzy powrócili do programu po rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej . "Królowa życia" musiała odpuścić sobie treningi i występy ze względu na złamane żebro. Lecz w niedzielny wieczór połączyła się ze studiem i zwróciła się do widzów.

Elżbieta Romanowska postawiła na czarny, wydekoltowany top z koronkowym wykończeniem . Oprócz tego na ręce zarzuciła ciemnoszarą marynarkę o klasycznym, taliowanym kroju . Do tego elementu garderoby nie można mieć żadnych zastrzeżeń. I choć fason może nie jest najmodniejszy, to dobrze leży, a kolor wpisuje się w trendy.

Największym zaskoczeniem okazał się jednak dół stylizacji. Aktorka i prezenterka zrezygnowała z eleganckich spodni na rzecz... legginsów . Był to z pewnością odważny ruch, ale nie nietrafiony. Romanowska postawiła bowiem na styl athleisure, który łączy w sobie elegancję i sportowy sznyt.

