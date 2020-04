Zasiłek opiekuńczy - do kiedy jest? Rozwiewamy wątpliwości

Wielu rodziców zastanawia się, do kiedy przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o przedłużeniu zasiłku na najbliższy tydzień, czyli do 3 maja. Co będzie dalej?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja. Zdjęcie ma charakter ilustracyjny (Getty Images)