Zaskakująca stylizacja Popławskiej. Zarzuciła płaszcz na halkę?

W poniedziałek 20 maja odbyła się premiera produkcji "Fin del Mundo?". Wśród gwiazd, które zawitały na wydarzeniu, nie zabrakło Aleksandry Popławskiej, która należy do obsady filmu. Aktorka postawiła na czarny total look w oryginalnym wydaniu.

Filmowe i teatralne premiery to emocjonujące momenty z wielu względów. Pierwszy pokaz produkcji, która powstawała przez wiele tygodni, na dużym ekranie zawsze wiąże się ze stresem i podekscytowaniem jej twórców. Uroczyste spotkania to również moment, gdy ważny jest odpowiedni dress code. Gwiazdy na te okazje sięgają po ciekawe zestawienia kolorystyczne, czasem nawiązując do klimatu filmu czy spektaklu.

Choć maj już za pasem, a obecne temperatury cieszą miłośników upałów, nie każda z gwiazd stawia już na typowo letnie stylizacje. Aleksandra Popławska na premierze "Fin del Mundo?" zaprezentowała się od stóp do głów w czerni. Na suknię z bieliźnianego materiału narzuciła długi płaszcz. Jednak prawdziwy "efekt wow" w jej stylizacji zapewniły dodatki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Aleksandra Popławska na filmowej premierze. Pozowała w "lenonkach"

Aktorka, którą zobaczymy w produkcji "Fin del Mundo?", postawiła na dość nietypową kreację. Kobiecą bieliźnianą sukienkę z koronkową wstawką zestawiła z płaszczem oraz okrągłym kapeluszem i okularami. Przy tak monochromatycznej odsłonie uwagę zwraca gra materiałów - połyskująca satyna wyraźnie odcinała się od gładkiego okrycia wierzchniego. Jedynym kolorem w całej stylizacji był delikatny kolor szminki oraz czółenka na słupku, które posiadały bordowe wstawkami. Głęboka czerń wyraźnie kontrastowała z jasną karnacją Popławskiej.

Aleksandra Popławska w czarnym total looku przyciągała spojrzenia © AKPA | AKPA

Trzeba przyznać, że aktorka często decyduje się na dość oryginalne połączenia, dlatego obecność w jej garderobie ciekawego nakrycia głowy nie dziwi. Okrągłe okulary przeciwsłoneczne "lenonki", hit lat 60. i 70. ubiegłego wieku, to model, do którego co pewien czas z sentymentem wracają celebryci.

Zobacz także : Maksymalnie zmysłowa Anja Rubik na Festiwalu Filmowym w Cannes 2024. Przyszła cała w koronkach

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl