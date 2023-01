Zaskoczyła na plus. Tak Kylie Jenner paradowała po słynnym kurorcie

Biel i czerń, czyli duet doskonały

Połączenie bieli i czerni to nieskończone źródło inspiracji. To temat szeroki jak rzeka, który pozostawia przestrzeń do własnej interpretacji. Kylie Jenner nawet z najbardziej klasycznych barw potrafi stworzyć coś zaskakującego, co daleko odbiega od klasyki. Czasem kończy się to fiaskiem, a innym razem sukcesem – jak w tym przypadku.