"Mógłby mi nie zabierać". Zwróciła się do partnera

Klaudia El Dursi zdobyła popularność wraz z udziałem w dziewiątej edycji programu "Top Model", gdzie zdobyła tzw. złoty bilet. Choć ostatecznie nie dostała się do finału show, szybko rozpoczęła karierę prezenterki, stając się prowadzącą programu "Hotel Paradise"

Fani by zachwyceni. "Bardzo przystojny facet. A wy jako para idealnie dopasowani. Ślicznie razem wyglądacie"; "Piękna rodzinka i wspaniali ludzie"; "Gratuluję ....udanego związku i wspaniałych chłopców"; "Najpiękniejsza para i rodzinka, jaką kiedykolwiek widziałam"; "Jacek ty się też do reklamy nadajesz" - czytamy w sekcji komentarzy.

Klaudia El Dursi przygotowała też partnerowi urodzinową niespodziankę. W nocy spakowała walizki, a następnie obudziła go z samego rana i oznajmiła, że lecą na Ibizę. Mężczyzna był mocno zaskoczony. Na początku nie wiedział, co się dzieje.

Wideo wywołało sporo emocji. "Bawcie się najlepiej!"; "Coś przepięknego!" Mnie mój by zabił jak bym go tak w nocy budziła" - czytamy w sekcji komentarzy.

