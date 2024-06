Zaskoczyła zdjęciem z kortu. Radwańska znów wzięła rakietę w dłoń

Polska ma prawdziwe szczęście do świetnych tenisistek. Choć obecnie media rozpisują się o bezbłędnej Idze Świątek, przed paroma laty równie mocnych wrażeń dostarczały wielbicielom tej dyscypliny występy Agnieszki Radwańskiej.

Przypomnijmy, że sportowczyni zakończyła swoją karierę 14 listopada 2018 roku. Nie tak dawno jednak ponownie mogliśmy ją zobaczyć na korcie, i to w gronie wybitnych gwiazd tenisa.

Agnieszka Radwańska odwiedziła Paryż m.in. ze względu na ważny mecz Igi Świątek. Nie była to jednak jedyna przyczyna. Tenisistka sama również rozegrała grę, jako gość turnieju legend. Fani byli zachwyceni, mogąc ponownie zobaczyć gwiazdę w akcji. Pod wpisem posypały się komentarze.

W 2021 roku PAP przeprowadziła wywiad z Agnieszką Radwańską. Tenisistka w trakcie rozmowy wróciła do czasu, gdy podjęła decyzję o tym, aby zakończyć grę zawodową. Jak podkreśliła, to nie była łatwa decyzja - a najtrudniejsza w jej życiu.

