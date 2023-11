Zasmuciła się, gdy spojrzała na Polki. "Obcisłe dżinsy i balerinki"

Karolina Domaradzka to jedna z najpopularniejszych stylistek i krytyczek mody, która podbija Instagram. "Nie gryzie się w język", dlatego celebrytki co chwila blokują ją w mediach społecznościowych, kiedy tylko skrytykuje ich ubranie na ściance. Karolina Domaradzka w wywiadzie dla serwisu "Wprost" wyznała, co naprawdę myśli o stylu Polek. Winą za "modową katastrofę" obarczyła szafiarki.