Najgorsza pozycja do spania. Proszenie się o kłopoty

Amerykański "Newsweek" zapytał ekspertów o to, czy pozycja, w której śpimy, wpływa na nasze samopoczucie. Okazuje się, że jej znaczenie jest ogromne. Jeżeli chcemy spokojnie i efektywnie przespać całą noc, nie kładźmy się we wskazany przez nich sposób..

Jak podaje newsweek.pl, przywołując badania National Heart, Lung and Blood Institute, blisko 40 proc. ludzi dorosłych przyznaje, że przysypia w ciągu dnia bez wyraźnego powodu i to przynajmniej raz w miesiącu.

Zaburzenia snu mogą doprowadzić do wystąpienia problemów ze zdrowiem, i to zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Nasilone stany lękowe oraz choroby serca to tylko dwa przykłady tego, z czym mogą się mierzyć osoby, których sen jest nieregularny.