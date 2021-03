Zastanawiające życzenia na Dzień Kobiet. Rektor kościoła wydał oświadczenie

Rektor kościoła wydał oświadczenie

"Jutro Dzień Kobiet. Niech nasze modlitwy i życzenia w ich intencji będą wyrazem uznania za ich miłość, mądrość i pracowitość. Módlmy się także, aby kobiety zawsze były sobą i nie ulegały zwodniczym hasłom nawołującym do równouprawnienia i wolności kosztem ich godności" - czytamy w ogłoszeniach.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź duchownych z tego kościoła. Wydano już oficjalne oświadczenie, w którym czytamy, że życzenia zabrzmiały niefortunnie, ale nie były one napisane w złej intencji.

"W nawiązaniu do treści ogłoszeń duszpasterskich z III niedzieli Wielkiego Postu w Kościele Rektoralnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie oświadczam, że równouprawnienie, wolność i godność kobiet są wartościami niepodlegającymi dyskusji, pielęgnowanymi w duszpasterstwie w różnych aspektach i wielokrotnie podkreślanymi. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni niestosownymi sformułowaniami, użytymi przez mnie w treści ogłoszeń. Użyte określenia były sformułowane w sposób niefortunny, jednak nie miały intencji obrazić kogokolwiek. D ołożę wszelkich starań, aby w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła. Wszystkim Paniom życzę Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask oraz powierzam je w modlitwie codziennej " ks. Jacek Ryłko, rektor kościoła.

