Zastosuj te zasady. Nie zmarnujesz jedzenia przygotowanego na święta

Wyrzucone jedzenie to wyrzucone pieniądze

Choć argument dbania o środowisko naturalne powinien być wystarczający, to do naszej świadomości częściej przemawia kwestia stanu naszego portfela. Nawet jeśli w danym momencie nie odczuwamy negatywnych skutków finansowych pochopnych decyzji zakupowych, warto zdać sobie sprawę, że marnowanie jedzenia to marnowanie pieniędzy. I to na dużą skalę. Szczególnie w okresie świątecznym. Obrazowo wyjaśniła to kucharka Jagna Niedzielska w podcaście "One mają głos" dziennikarki Wirtualnej Polski Żanety Gotowalskiej.