Zrób to od razu, gdy zauważysz na kaloryferze. Wystarczy szklanka

Rdza na kaloryferze zniknie w mig. Wystarczy użyć tej mikstury

Zardzewiałe kaloryfery to popularny problem w naszych domach. Przyczyną może być przede wszystkim wilgoć - to właśnie dlatego najczęściej rdzewieją grzejniki, także te znajdujące się w łazienkach. Co robić, kiedy zauważymy to u siebie w mieszkaniu? Na szczęście domowy sposób na wyczyszczenie kaloryfera jest niezwykle prosty.