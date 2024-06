Włożyła "nagie spodnie". Mało kto by się odważył

O utalentowanej szarej myszce, która chowała się za drzwiami teatru, już dawno zdążyliśmy zapomnieć. Natasza Urbańska dwa lata temu wróciła do show-biznesu z przytupem , wygrywając pierwszą edycję programu "Mask Singer".

Nie sposób też nie wspomnieć o metamorfozie wizerunkowej. Teraz Urbańska zachwyca ognistą fryzurą i ekstrawaganckimi strojami . A moda na prześwity to coś, czemu uległa bez pamięci. Wystarczy spojrzeć na ostatnie zdjęcie, które opublikowała na InstaStories.

Jednak to spodnie były daniem głównym. Dzwony z wysokim stanem zostały wykonane z prześwitującego materiału pokrytego błyszczącymi detalami . Efektownie? Nie ma wątpliwości. Urbańska wpisała się w ten sposób w najmodniejszy trend ostatnich sezonów. "Nagie spodnie" nie potrzebowały krzykliwego towarzystwa. Uzupełnieniem looku były jedynie cieliste szpilki.

