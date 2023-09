Zaszalała ze strojem. Jessica Mercedes cała w lateksie

Jessica Mercedes zaskoczyła strojem na Milan Fashion Week

Czyżby lateks wracał do mody? Być może. Lecz ten ekstrawagancki materiał, niewątpliwie będący domeną estrady, na co dzień wyobrażamy sobie jedynie w pojedynczych elementach, detalach. Jednak nie ma wątpliwości, że Jessica Mercedes nie uznaje takich półśrodków. Wybierając się na pokaz Patrizii Pepe podczas Fashion Weeku w Mediolanie, postawiła na lateks od stóp do głów.