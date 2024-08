Zaszalała ze stylizacją. Witrażowa bluzka

Na Top of the Top Sopot Festival 2024 zjechały się największe gwiazdy. 21 sierpnia na deskach Opery Leśnej spotkali się przedstawiciele różnych gatunków muzycznych. Koncert pod hasłem "Muzyka to coś, co nas łączy" zgromadził liczną publiczność w Sopocie i widzów przed telewizorami.