Chwile grozy na porodówce. 27-latkę zaatakowała mięsożerna bakteria

Charleigh początkowo zignorowała wysypkę, ponieważ "wyglądała normalnie". Z godziny na godzinę stawała się jednak coraz bardziej widoczna i bolesna. Do tego doszły inne objawy.

"Moje zdrowie gwałtownie się pogarszało i walczyłam o zachowanie przytomności. Wysłali mnie na tomografię komputerową" - relacjonuje kobieta, cytowana przez "The Sun".

Okazało się, że ciężarną zaatakowała mięsożerna bakteria. Niestety lekarze nie mieli dla niej dobrych informacji. Specjaliści ostrzegli ją, że w przypadku tej infekcji śmiertelność wynosi od 11 do 22 procent.

"Byłam tak przerażona, że nie sądziłam, że kiedykolwiek jeszcze zobaczę moją córkę. Największym strachem Liama [męża kobiety] była utrata mnie lub mojej córki, a świadomość, że potencjalnie to będę ja, sprawiła, że poczułam się winna" - opowiadała 27-latka, cytowana przez brytyjską prasę.

