Zauważyłeś wodę w lodówce? Być może popełniasz te błędy

Obecnie większość nowych lodówek wyposażona jest w system "no frost", jednak i w tym przypadku od czasu do czasu dobrze ten sprzęt rozmrozić, choćby po to, by wnętrze wyczyścić. Należy pamiętać także, aby nie wkładać do lodówki gorących potraw, a także nie trzymać zbyt długo otwartych drzwi.