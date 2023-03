Zawadzka zarzuciła to na kostium kąpielowy. Hit czy kit?

Marcelina Zawadzka znana jest ze śmiałych wyborów modowych. Tym razem pochwaliła się zdjęciami z egzotycznych wakacji, do których zapozowała w czerwonym komplecie w kwiaty. Choć ta stylizacja nie każdemu przypadnie do gustu, to nie da się zaprzeczyć, że wprowadza nas w znacznie cieplejszy klimat.