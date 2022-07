Zawodowo ściga burze. Wielu mężczyzn dziwi się na jej widok

Oczywiście nasza fascynacja burzami może wzbudzać kontrowersje, bo my widzimy w burzy piękno natury. Ale nie cieszymy się z ich tragicznych skutków nawałnic, my podchodzimy do niej blisko, aby ją badać, zrozumieć, a co za tym idzie, polepszać nasze metody pracy. Nie mamy takich możliwości jak w USA, gdzie jest to dalece zaawansowane, ale sama wiadomość, że ktoś nam dziękuje za uratowanie plonów, samochodu czy może nawet życia, jest bezcenna. Życzylibyśmy sobie, żeby burze czy tornada przechodziły jedynie w miejscach niezaludnionych, gdzie nie stwarzałyby zagrożenia ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Ale nie cieszymy się z ich tragicznych skutków, my burzę badamy, by przestrzegać ludzi.