Zbadał źródła na temat Kościoła. Mówi, co piętnowali już chłopi

Zobaczmy, co działo się podczas "czarnych marszy", których uczestniczki - bo były to głównie kobiety - chciały zabrać głos w sprawie społeczeństwa, w którym żyją, a Kościół odsunął się od nich zupełnie. Wprost mówił: nie chcemy was, jesteście poza. Zwykle po takim momencie karnawału ludzie wracali do starego porządku, ale teraz zaczęli mówić: jesteśmy poza? Trudno. Tym razem tutaj zostaniemy.