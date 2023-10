Zbilansowane posiłki, a powrót do szkoły – to prostsze niż myślisz!

Powrót do szkoły to dla rodziców i ich pociech, jeden z intensywniejszych okresów w roku. Tym samym jest to moment, w którym zwiększa się zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Odpowiednia dieta buduje odporność, wspomaga koncentrację i przyswajanie wiedzy, a także dodaje siły i energii na cały dzień. Pojawia się tutaj jedno wyzwanie – jak przygotować pełnowartościowy posiłek, spełniający indywidualne wymagania każdego z członków rodziny? To prostsze niż myślisz.