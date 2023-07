Zbyt gorąco w mieszkaniu? Ratunkiem produkt za pięć złotych z apteki

Warto również pamiętać, że otwieranie okien nie przyczyni się do obniżenia temperatury w mieszkaniu. Niestety w ten sposób tylko wpuszczamy do środka gorące powietrze z elewacji budynku, przez co w naszym domu jest jeszcze cieplej. W okresie letnim najlepiej wietrzyć dom w nocy, kiedy temperatury są niższe.